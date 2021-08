Se filtran los detalles del tráiler de Uncharted

El día de ayer por fin se estrenó el primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, parece que esto no será lo único que veremos de Tom Holland, ya que un nuevo adelanto de la película de Uncharted fue presentado en CinemaCon.

Si bien el adelanto en video no se ha compartido al público en general, ya sea de manera oficial o por medio de una filtración, Screen Rant ha revelado los detalles de este avance. Aquí podemos ver al Nathan Drake de Tom Holland y al Sully de Mark Wahlberg. En una parte, el personaje principal entra a una “área similar a una cueva”, mientras que en otra escena aparece su compañero, quien menciona que: “Te estoy ofreciendo la oportunidad de encontrar cosas sobre las que solo has leído”.

En una de las secciones más impresionantes, y la cual parece tomar inspiración de Uncharted 3, se puede ver a Nathan cayendo de un avión de carga. Este tráiler por fin termina con una mirada a Sully en una subasta, algo que las personas que jugaron Uncharted 4 podrán recordar. Aunque esta cinta toma inspiración de los juegos, la historia será totalmente original.

Aunque esto podría significar que el tráiler de la película de Uncharted es inminente, considerando que esta cinta llegará hasta febrero del próximo año, es probable que pase algo de tiempo antes de ver un adelanto oficial para esta adaptación. Solo nos queda esperar a que Sony, o alguien externo, decida compartir el avance de la esperada adaptación de la saga de Naughty Dog.

La película de Uncharted llegará a los cines el próximo 18 de febrero de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de Spider-Man: No Way Home.

Vía: Screen Rant