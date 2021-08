Tom Holland reacciona al tráiler de Spider-Man

El día de ayer se filtró el supuesto tráiler de Spider-Man: No Way Home, algo que los fans del MCU esperan con ansias. Aunque por el momento no hay un vistazo oficial a esta cinta, tal parece que esto sucederá en cualquier momento, y es algo de lo que Tom Holland, actor encargado del amigable vecino araña, está consciente.

Tras un domingo lleno de especulaciones y tráilers mal grabados, en la mañana del día de hoy, lunes 23 de agosto, Tom Holland publicó una historia en Instagram en la cual se puede leer: “No están listos”. Si bien no se proporciona más información, y es probable que su mensaje esté relacionado con otro tema, considerando el tiempo, esto bien podría referirse al avance de No Way Home.

Por su parte, Marvel se ha mantenido en silencio sobre la filtración hasta el momento. Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ha mencionado que el tráiler de Spider-Man: No Way Home estará disponible antes de que la película llegue a los cines en diciembre. Entre este adelanto no oficial y el comentario de Holland, parece que en cualquier momento, el esperado avance de la cinta llegará de forma oficial.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 17 de diciembre de 2021. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el tráiler filtrado aquí.

Vía: Tom Holland