Aparentemente, Overwatch 2 ya habría sido cancelado

Hace unos momentos, un rumor que aseguraba que Blizzard Entertainment se disolvería a principios de 2022 empezó a ganar mucha tracción en los foros de MMOChampion. A pesar de ser una publicación sin ningún tipo de respaldo oficial, algunas de las cosas que mencionaba ciertamente hacían sentido, mientras que otras llegaban a sonar un tanto descabelladas, como la idea de que Overwatch 2 ya había sido cancelado.

La publicación previamente mencionada asegura que Overwatch 2 ya fue cancelado, esto debido a que la franquicia en general no ha logrado mantener el interés del público, y algunos de sus personajes clave, (como Tracer por ejemplo) ya no son relevantes entre la comunidad. Se habló de que a finales de 2022 Overwatch estará recibiendo los mapas y héroes que originalmente debían estrenarse en su secuela, pero no los modos PvE. Pero eso no es todo, ya que se hace mención de varios spin-offs para celulares que también habrían sido cancelados.

Por último, se habla de una serie para Netflix de Overwatch, la cual no se vería afectada por ninguna de estas cancelaciones, no obstante, no se dieron más detalles al respecto. Como con todos los rumores y filtraciones, lo mejor es tomar esta información con reserva hasta que se pueda verificar de forma oficial. Como te decía antes, la idea de que los ejecutivos de Activision Blizzard estén buscando una grande reestructuración dentro de la compañía tiene todo el sentido del mundo, especialmente considerando la situación en la cual se encuentran actualmente.

Via: Blizzard Leak