A menos que hayas estado viviendo bajo una roca estos últimos meses, seguramente estarás enterado sobre toda la situación turbulenta en la que se ha visto envuelta Activision Blizzard. Después de que el gobierno de California presentará una demanda en su contra por casos de acoso sexual y discriminación laboral, las cosas fueron en picada para los desarrolladores de Overwatch, Diablo y World of Warcraft. Ahora, un nuevo rumor que afirma que Blizzard Entertainment se disolverá en 2022 está ganando mucha fuerza en internet.

En los foros de MMOChampion, un usuario que se hace llamar Blizzard Leak compartió una extensa publicación, en la cual afirma que Blizzard Entertainment se disolverá a principios de 2022, y una nueva compañía conocida como Insight tomará su lugar. Aparentemente, todas las personas involucradas en el escándalo previamente mencionado serán despedidas, por lo que entrarán nuevos rostros a esta desarrolladora para sustituirlos. Evidentemente, esto tiene como objetivo limpiar el nombre y reputación de la compañía.

Esta misma publicación también habla sobre algunos proyectos en desarrollo dentro de Blizzard, empezando por la franquicia de Diablo. Este usuario asegura que Diablo IV tendrá tres expansiones en total, mientras que un remake del primer Diablo también está en desarrollo. En el caso de Diablo Immortal, se dice que recibirá una versión de PC y consolas un año después de que la versión para celulares llegue al mercado (recordemos que se retrasó hasta 2022). De igual forma, habría planes por lanzar un Diablo enfocado en el PvP que estaría a cargo del nuevo estudio, Insight. En general, parecería que el equipo de Diablo sería uno de los menos afectados de esta reestructuración.

Pasándonos a World of Warcraft, menciona que habrá un sucesor para el MMORPG original, el cual tomaría como inspiración varios elementos presentes en Final Fantasy XIV. En lugar de ser una secuela directa, sería más bien un reboot con nuevo lore. Actualmente, este juego estaría en una etapa muy temprana de producción, y no tendría conexión alguna con Hearthstone. El juego base estaría enfocado en Valansess y Outland, con razas jugables de ambos mundos y podría no tener un sistema de facciones.

Igual de WoW, se habla sobre un proyecto para móviles que lleva en desarrollo desde 2019 y seguirá adelante con Insight. Dicho proyecto sería diferente al MMORPG de PC, pero aparentemente, formaría parte oficial del canon de la saga. De Hearthstone no dio muchos detalles, excepto que hay un título spin-off en desarrollo que tomará como base los modos de autobattler que fueron añadidos al juego.

Malas noticias para los fans de Overwatch, pues según menciona este usuario, la franquicia como tal “ya no tiene salvación alguna” además de que Overwatch 2 habría sido cancelado, así como varios otros proyectos para móviles ambientados en este mismo universo. A finales de 2022, Overwatch recibiría los mapas y héroes pensados para Overwatch 2, pero no los modos PvE. Adicionalmente, se hace mención de una serie para Netflix, la cual no se vería afectada por todas estas cancelaciones. Por cierto, también dice que StarCraft ha sido olvidado por completo y no hay ningún plan por seguir adelante con la saga.

Debido a que algunos personajes clave de Blizzard, como Sylvanas, Tracer, y Kerrigan ya no son “relevantes para la gente”, muchos de los recursos de la compañía han estado enfocados en la creación de una nueva IP. Después de tres proyectos cancelados, hay uno que llevan trabajando desde principios de 2020, el cual estaría ambientado en un universo único de fantasía. Tendrá mecánicas de gacha y sería anunciado en Gamescom o E3 del siguiente año. Por último, dice que Blizzconline 2022 ha sido cancelada.

Por supuesto, en estos momentos toda esta información se trata de un rumor y debería manejarse como tal hasta que alguna fuente oficial lo pueda confirmar. Después de todo, este tipo de publicaciones suelen aparecer con frecuencia en este tipo de foros y no son nada nuevo, pero esta en particular ha estado llamando mucho la atención. Solo el tiempo nos dirá si todo esto resultó ser verdad, o solo otro engaño por parte de un desconocido en internet.

Via: Blizzard Leak