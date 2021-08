Shang-Chi ya tiene calificación de la crítica

Faltan solamente unos cuantos días para que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings llegue a cines, y aunque la semana pasada ya tuvimos las primeras reacciones por parte de la crítica especializada, el día de hoy finalmente tenemos su calificación oficial y te podemos adelantar que lo nuevo de Marvel Studios ha dejado bastante satisfecho a quienes ya la vieron.

Actualmente, la cinta cuenta con una calificación de 70 en Metacritic basada en 26 críticas, mientras que en Rotten Tomatoes mantiene una frescura del 93% con base en 56 críticas. Aunque existe una gran diferencia de cifras entre estos dos sitios, recordemos que los puntajes en Metacritic tienden a ser mucho menores que en Rotten Tomatoes debido a cómo funciona su sistema para obtener calificaciones.

La gran mayoría de críticos concuerdan en que Shang-Chi tiene algunas de las mejores escenas de acción en todo el MCU, además de que su villano también es de los más complejos que este universo cinematográfico ha presentado. Sin embargo, también se menciona que hay unos cuantos problemas con el ritmo y fluidez de la cinta, algo que ha sucedido anteriormente con otros largometrajes de este estudio.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings llega a cines el próximo 2 de septiembre.

Via: Metacritic / Rotten Tomatoes