Streamers se unen contra Twitch y boicotean la plataforma

Desde hace un par de meses, varios streamers de Twitch han expresado su descontento con la plataforma ante la falta de acciones sustanciales en contra de las raids de odio, movimientos en donde los usuarios atacan a estas personas con una serie de comentarios ofensivos. Ante la falta de una respuesta efectiva, se ha organizado una campaña que invita a los streamers y usuarios a no entrar a Twitch durante todo un día.

Esta campaña está siendo organizada por Raven, LuciaEverblack y ShineyPen, streamers quienes le han pedido a la comunidad de creadores de contenido y seguidores que durante 24 horas, no entren a Twitch. Esto se llevaría a cabo el próximo 1 de septiembre, y en redes sociales este movimiento se está esparciendo gracias al #ADayOffTwitch.

We are continuing the fight.

Shout out to @LuciaEverblack and @ShineyPen for helping me with this!#ADayOffTwitch

September 1st, don't go live. pic.twitter.com/dU1ycC9YtM

— ʀᴇᴋ ɪᴛ, ʀᴀᴠᴇɴ! ☠🔪 (@RekItRaven) August 20, 2021