A lo largo de estos últimos días, varios streamers de Twitch de grupos marginados han pedido a la plataforma de streaming que tome cartas en el asunto respecto a los serios problemas de violencia y acoso que existen dentro del servicio. Twitch finalmente respondió a estos comentarios, pero su respuesta deja mucho qué desear.

Vía Twitter, Twitch respondió a todo esto con el siguiente mensaje:

We’ve seen a lot of conversation about botting, hate raids, and other forms of harassment targeting marginalized creators. You’re asking us to do better, and we know we need to do more to address these issues. That includes an open and ongoing dialogue about creator safety.

— Twitch (@Twitch) August 11, 2021