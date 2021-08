¡Hoy celebramos el 30 aniversario del SNES!

El día de hoy, 23 de agosto, es muy especial para los fans de Nintendo, ya que hace exactamente 30 años, el SNES llegó al mercado de América del Norte. Así es, fue en 1991 cuando el público pudo tener en sus manos este sistema de 16 bits, y disfrutar de títulos como Super Mario World, F-Zero y Pilotwings.

Hasta el día de hoy, el SNES es recordado como una de las mejores consolas de la época, superando en ventas a su principal competidor, el SEGA Genesis. Esta pieza de hardware nos ofreció experiencias como Super Metroid, Final Fantasy VI, Secret of Mana, The Legend of Zelda: A Link to the Past , Earthbound, Donkey Kong Country, títulos que hasta el día de hoy son consideradas las mejores entregas en sus respectivas series.

On this day 30 years ago, the Super Nintendo Entertainment System launched in North America! What are some of your favorite #SNES games and memories? pic.twitter.com/NjpZqPi9U9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 23, 2021

Junto al modelo original que llegó a nuestra región a principios de los 90s, en 1997 Nintendo nos entregó el SNES Jr., una versión que simplifica bastante el diseño, al grado de que se puede retirar un cartucho sin la necesidad de presionar un botón. En este mismo punto, es importante señalar a la colaboración que tuvo esta compañía con Sony, esto con el objetivo de crear un periférico capaz de correr juegos en CD. Si bien esta idea no se llegó a concretar, algunos prototipos del SNES-CD, o SNES PlayStation, han salido a la luz en los últimos años.

Actualmente puedes disfrutar de parte de la librería del SNES gracias al servicio Online del Nintendo Switch, en la eShop del New 3DS, o en el SNES Mini. Hablando de aniversarios, Studio TRIGGER festejó 10 años de su creación.

Feliz aniversario, Super Nintendo.

Vía: Nintendo