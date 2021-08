J Balvin llega a Fortnite esta semana

Junto a la skins basadas en personajes de videojuegos, cómics y series, Fortnite también cuenta con una línea de trajes inspirados en celebridades reales. De esta forma, el día de hoy se ha revelado que J Balvin, el popular artista de reguetón, se unirá al battle royale esta misma semana.

Por medio de un comunicado, Epic Games ha revelado que la skin de J Balvin estará disponible el próximo 26 de agosto en la tienda digital del juego. Sin embargo, el 24 de este mes se llevará a cabo un torneo especial, en donde los jugadores podrán competir por la posibilidad de obtener este traje sin costo alguno.

He rocked the Main Stage and now he's back to join the Icon Series. Reggaetón Global Ambassador @JBalvin is coming 🎉

Read about his upcoming Cosmetic Set which arrives in the Shop on Aug 26, the J Balvin Cup and more!

