A finales del mes pasado, Bloodsport, de The Suicide Squad, llegó a Fortnite como una skin. Ahora, un reciente dataminer descubrió que podría haber más atuendos de este escuadrón de villanos en camino al battle royale. ¿Exactamente qué skins? Acá te lo decimos.

ShiinaBR, conocido filtrador que anteriormente le ha atinado a muchas skins de Fortnite, dijo que Epic Games estaba trabajando en implementar nuevas skins de The Suicide Squad al juego, específicamente, descubrió que había código dentro del título que hacia referencia a los personajes de King Shark y Weasel.

If Epic is still working on the Suicide Squad skins, these will be the characters we most likely get:

SeesawSea = King Shark

SeesawFuzzy = Weasel (WTF is this thing???)

(Thanks to @sharktoofs1 for explaining to me that the 2nd codename is most likely related to Weasel!) pic.twitter.com/kOdgrg0xU9

— Shiina (@ShiinaBR) August 18, 2021