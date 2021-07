Falta exactamente una semana para el estreno de The Suicide Squad, la siguiente gran producción de Warner y DC Comics que resultó tener muy buenas calificaciones por parte de la crítica especializada. Para celebrar su estreno, Fortnite estará recibiendo a uno de sus protagonistas y estamos hablando de nada más y nada menos que Bloodsport.

En la cinta de James Gunn, Bloodsport es interpretado por Idris Elba y con este nuevo tráiler puedes ver cómo luce el personaje en el battle royale de Epic Games.

Consider this your notice Superman 😈

Bloodsport is coming to the Fortnite Item Shop on August 3, 2021 at 8PM ET!

Don’t forget to follow @idriselba @JamesGunn 👀 pic.twitter.com/hEIBnDg5Yh

— Fortnite (@FortniteGame) July 29, 2021