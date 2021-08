Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas de 2021. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha proporcionado algún tráiler que logre confirmar o desmentir los rumores que circulan respecto a la historia de esta cinta. Ahora, tal parece que un avance en video de este largometraje se ha filtrado.

Así es, desde unos momentos, un supuesto tráiler de No Way Home ha estado circulando en internet y, pese a los intentos por eliminar el video, la gente sigue compartiendo lo que parece ser el adelanto que muchos habían estado esperando. Es importante mencionar que este presunto avance está filmado de una forma muy extraña, ya que la grabación es de la grabación de una pantalla, por lo que su calidad es de dudosa procedencia.

#SpiderManNoWayHome filtra su tráiler sin terminar y revienta internet Una absoluta locura, vean bajo su propio riesgo: en redes sociales circula un video inacabado del tráiler de Spider-Man: No Way Home y confirma muchas teorías. pic.twitter.com/OCinvucKqh — RevoluTegPlus (@revolutegmas) August 22, 2021

Aunque por el momento no hay algo confirmado, tal parece que la filtración proviene de Wassila Lmouaci, una empresa encargada de los efectos especiales, la cual se ha trabajado de la postproducción de Thor: Ragnarok, Ant-Man 2, Zombieland, Justice League y más cintas.

Al final del día, este puede ser solo una elaborada broma de un usuario de internet, quien está aprovechando el deseo de los usuarios para generar una controversia. Aquí pudimos ver a Spider-Man interactuar con Doctor Strange y, al final, aparece una de las extremidades del Dr. Octopus. Sin embargo, no hay rastro alguno de Tobey Maguire o Andrew Garfield.

Como siempre, es importante esperar a que Sony o Marvel compartan el tráiler oficial para aclarar algunas dudas. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Eternals. De igual forma, esta fue la razón por la cual Thanos fue tendencia en Twitter hace unos días.

Vía: RevoluTegPlus