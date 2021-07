Tom Hiddleston no quiere dejar de ser Loki nunca

La serie de Loki llegó a su fin esta semana con el estreno de su sexto capítulo, sin embargo, también se confirmó que Tom Hiddleston estará de regreso en el papel para una segunda temporada. Ahora que el MCU está por comenzar una nueva fase, se vienen muchos nuevos actores a este universo cinematográfico, pero parece que Hiddleston no se irá a ningún lado.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas, Hiddleston fue cuestionado sobre la posibilidad de que algún día abandone el MCU, a lo que el actor respondió que, si por él fuera, jamás dejaría el papel:

“Tengo tanta suerte de haber interpretado a Loki por todo este tiempo, y, sabes, siento que es un personaje bastante interesantes que lleva muchísimo tiempo en la consciencia humana. Y tiene muchos aspectos diferentes, tantas características tan complejas, que cada vez que lo interpretó aprendo algo nuevo y evolucionamos juntos de tal manera que nunca antes se había hecho. Sí, ya llevo un buen rato con él. Y creo que seguirá por mucho más. Mientras tanto, yo me aferraré a él siempre y cuando la gente me quiera en el papel.”

Además de la segunda temporada de la serie en Disney+, hay rumores de que Loki también tendrá cierta participación en Doctor Strange In The Multiverse of Madness. Tomando en cuenta cómo terminó la primera temporada del show, tiene sentido que veamos más de Loki en futuras producciones del MCU.

Via: ComicBook