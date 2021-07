Acaparadores venden el pre-registro del Steam Deck

El Steam Deck, una PC portátil con un diseño similar al Nintendo Switch, fue revelado esta semana. De esta forma, Valve abrió un sitio el día de ayer, en donde la gente puede pagar $5 dólares para registrarse y tener la oportunidad de comprar una de estas consolas el próximo mes de diciembre. Como era de esperarse, los acaparadores tomaron esta oportunidad, y ya están vendiendo estos registros en sitios como eBay por miles de pesos.

Mientras que la versión de 64 GB del Steam Deck tiene un precio de $399 dólares, actualmente en eBay puedes encontrar ofertas que superan los $30 mil pesos por la versión de 512 GB. Estas ofertas prometen que la PC portátil será entregada al público el próximo mes de diciembre, y que el registro, el cual cuesta solo $5 dólares y en realidad solo nos da la oportunidad de tal vez comprar el Steam Deck, es una garantía por parte de Valve. Esto es mentira.

En la sección de preguntas y respuestas de Valve, se puede encontrar la siguiente cuestión: “¿Cuándo podré realizar un pedido?” A lo que la compañía responde:

“Nuestro objetivo es comenzar a enviar invitaciones para pedidos en diciembre de 2021. Haremos todo lo posible para convertir todas las reservas en pedidos, pero no podemos garantizar la disponibilidad”.

En lugar de comenzar a vender el Steam Deck en diciembre, la compañía ahora sí comenzará el periodo de pre-ventas ese mes para aquellos que ya se prerregistraron. De igual forma, el mensaje da a entender que no todos aquellos que realicen este proceso, recibirán una invitación para comprar esta PC portátil.

Esta aclaración no ha detenido a todos los acaparadores, quienes aseguran que el Steam Deck sí estará disponible en diciembre. Por el momento no hay una respuesta por parte de eBay o Valve ante estas ofertas que no venden algo seguro, y probablemente solo están esperando a un incauto.

Las pre-órdenes del Steam Deck comenzarán en diciembre de este año, y se espera que algunas de estas consolas lleguen a las manos de estos jugadores hasta 2022. De igual forma, los revendedores ya ofrecen el Switch OLED al doble de su precio original.

Vía: Kotaku