Square Enix filtra NEO: TWEWY para Switch

Después de 14 años de espera, los fans de The World Ends With You por fin podrán disfrutar de la secuela de este título el próximo 27 de julio. Sin embargo, un error por parte de Square Enix ha causado que NEO: The World Ends With You se filtrara 10 días antes de su fecha de lanzamiento.

De acuerdo con varios usuarios en sitios como Twitter y ResetEra, la tienda de Square Enix ha enviado códigos para la versión digital del juego en Nintendo Switch. Al ingresar esta combinación de números y letras en la eShop, los jugadores han obtenido sorpresivamente NEO: The World Ends With You, tal y como llegará al mercado en unas semanas.

“Así que hoy recibí un correo para mi copia física de #NEOTwewy… y venía con un código de activación (extraño porque no hay bonificación por pedido anticipado). ¡Me dio el juego completo diez días antes!”

So I got my invoice for my physical copy of #NEOTwewy today… and it came with an activation code (weird because no preorder bonus). It gave me the full game ten days early! #TWEWY pic.twitter.com/pnNrxoss7x — Neil Chatterjee (@Deiser01) July 17, 2021

Cuando estos reportes comenzaron a publicarse a finales del día de ayer, algunas personas intentaron realizar el mismo proceso y, de acuerdo con ellos, sí recibieron su copia digital mucho antes de lo planeado. Por el momento no hay una respuesta por parte de Square Enix ante este error que ha beneficiado a bastantes jugadores. De igual forma, no hay mención alguna de que este mismo error este presente con los códigos de PS4 o PC.

Algunas personas han señalado que este es un error por parte de Square Enix. En lugar de enviar un código para contenido adicional, como el soundtrack o un libro de arte digital, los jugadores han recibido una copia del juego. Aunque aún está por verse, esto también significaría que una versión física llegaría a sus manos el próximo 27 de julio.

Por su parte, también se llegó a señalar que aquellos que pre-ordenaron una copia digital de NEO: The World Ends With You en Amazon, han comenzado a recibir códigos para el juego completo. Sin embargo, estos solo son para pre-descargar el título, y no dan acceso a la aventura completa.

Si puedes esperar, NEO: The World Ends With You llegará a Nintendo Switch, PS4 y PC el próximo 27 de julio. En temas relacionados, puedes checar nuestro gameplay del original título aquí. De igual forma, Square Enix ha revelado la duración de esta secuela.

Vía: Kotaku