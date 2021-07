¡LOKI tendrá una segunda temporada en Disney+!

Otra serie de Marvel para Disney+ ha llegado a su fin. Sin embargo, esta no fue la última aventura de LOKI. Similar a lo que sucedió con The Falcon and the Winter Soldier, se ha revelado que una continuación ya está en desarrollo. Así es, una segunda temporada de la aclamada serie será una realidad.

Por medio de una escena post-créditos en el sexto episodio de la primera temporada de la serie, podemos ver un documento de TVA, en donde se puede leer “Loki regresará para la temporada 2”. Por el momento no hay más información al respecto, pero es probable que Marvel decida compartir algunos detalles conforme avance el día.

Si bien LOKI deja varias ideas planteadas para el futuro del MCU, el viaje está enfocado en la maduración y exploración del personaje titular, algo que se ha ganado el corazón de miles de personas en todo el mundo. Considerando todas las producciones que tiene Marvel en estos momentos, tanto series como películas, es probable que tengamos que esperar algo de tiempo antes de ver a Tom Hiddleston una vez más como Loki.

Vía: Disney