¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de lo que se anunció en el State of Play de la semana pasada y de muchas más noticias. Además, te damos nuestras impresiones finales de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD y de la nueva serie animada de Resident Evil recientemente estrenada en Netflix.