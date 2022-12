Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection llegó al mercado con una recepción positiva por parte del público. Sin embargo, parece que para Digital Eclipse, los encargados de esta colección, siempre hay espacio para mejorar. De esta forma, una nueva actualización ha llegado a este título, la cual agrega bastante.

Después de insinuar una actualización el día de ayer, en estos momentos ya puedes descargar la nueva versión del software, la cual no solo se encarga de solucionar un par de errores, sino que introduce la opción de jugar Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time de SNES en el modo cooperativo en línea, algo que era imposible en el pasado.

De igual forma, la versión de Switch ha recibido un nuevo icono. Junto a esto, se han agregado lo que parece ser un sin fin de mejoras para las versiones japonesas, los controles, las funciones en línea, y se han solucionado un par de problemas menores a lo largo de la colección. Puedes conocer todas las mejoras aquí.

Este no es el final, ya que Digital Eclipse ha confirmado que tienen pensado trabajar en más actualizaciones, y en un futuro se planea agregar multiplayer en línea para Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. De igual forma, una secuela de esta colección podría ser una realidad.

Vía: Gematsu