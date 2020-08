Tim Sweeney, fundador de Epic, se pronuncia respecto a la demanda contra Apple

No cabe duda alguna que hoy ha sido un día bastante ocupado para la gente de Epic Games y su equipo legal. Después de haber demandado a Apple y Google por eliminar Fortnite de sus respectivas plataformas digitales, muchos acusaron a la compañía de que todo esto era un simple stunt publicitario, mientras que otros aseguran que lo hacen únicamente por dinero. Tim Sweeney, fundador de Epic, asegura que no buscan ninguna de estas dos cosas.

Por medio de Twitter, Sweeney se pronunció al respecto y aclaró que esto lo hacen con la finalidad de que todos los desarrolladores puedan gozar de una plataforma que les permita beneficiarse abierta y equitativamente:

Today, Apple said Epic is seeking a special deal, but that’s not true. We’re fighting for open platforms and policy changes equally benefiting all developers. And it’ll be a hell of a fight! https://t.co/R5A48InGTg

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 14, 2020