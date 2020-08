Creador de Scott Pilgrim revela que Ubisoft ya se puso en contacto con él

Ya han pasado diez años desde que se lanzó Scott Pilgrim vs The World: The Game, un videojuego inspirado en la popular cinta del mismo nombre desarrollado por Ubisoft. Cuatro años después, en 2014, el título fue retirado de las plataformas digitales en Xbox 360 y PS3, dejando a muchos fans sin la posibilidad de jugarlo por ellos mismos. Sin embargo, todo indica que este side-scroller llegará remasterizado a consolas actuales.

En mayo de este año se llevó a cabo una fiesta virtual organizada por Los Óscars. El creador de Scott Pilgrim, Bryan Lee O’Malley, fue participe de esta reunión y, con un mensaje dirigido a Ubisoft, elevó las esperanzas de los fans por un re-lanzamiento de Scott Pilgrim vs The World: The Game. Ahora, O’Malley confirmó que Ubisoft ya se puso en contacto con él:

“Por cierto, Ubisoft se puso en contacto conmigo.”

PS. ubisoft has reached out to me — Bryan Lee O’Malley (@bryanleeomalley) August 13, 2020

Sí, su tweet es bastante simple, pero comunica un mensaje bien importante. Básicamente, es prácticamente un hecho que Scott Pilgrim vs The World: The Game verá la luz del día una vez más para consolas actuales. Solo falta que lo anuncien oficialmente y listo.

Fuente: Bryan Lee O’ Malley