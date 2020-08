Epic Games también está demandando a Google

Epic Games lo hizo de nuevo. Después de presentar una demanda contra Apple por remover Fortnite de la App Store, sus desarrolladores han decidido demandar a Google luego de que ellos también eliminaran su battle royale de la Play Store.

Por medio de Twitter, Rod Breslau, consultor e insider de videojuegos, compartió lo siguiente:

“ÚLTIMA HORA: Epic ha demandado a Google también.”

BREAKING: Epic has filed suit against Google as well pic.twitter.com/ldlTVpkUso

— Rod Breslau (@Slasher) August 14, 2020