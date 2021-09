¡The Witcher confirma su tercera temporada!

Muchos esperábamos un nuevo vistazo a la segunda temporada de The Witcher durante el evento de TUDUM de Netflix, el cual sigue en marcha en estos momentos. Si bien estos deseos se hicieron realidad, la plataforma no se detuvo aquí, ya que también se confirmó una tercera temporada, así como un par de proyectos adicionales.

Por medio de un tweet, se ha confirmado que el mundo de The Witcher crecerá aún más en los próximos años. Para comenzar, se ha revelado que una tercera temporada de la serie live action protagonizada por Henry Cavill ya está en desarrollo, aunque por el momento no hay detalles ni fecha de estreno. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021