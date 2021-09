Gracias a Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield está de regreso en las noticias debido a todas las teorías y filtraciones sobre su supuesto regreso para esta película. El actor estadounidense ha desmentido una y otra vez todas estas especulaciones, pero la gente aún así sigue sin creerle. Aunque no sabemos si sí estará en el largometraje o no, reveló que anteriormente estuvo en pláticas para un proyecto que involucraba a Los Seis Siniestros.

En entrevista para Collider, a Garfield le preguntaron si alguna vez se había reunido con el director Drew Goddard para discutir sobre la posibilidad de una película con este grupo de villanos. Esta fue su respuesta:

“No sé qué tan cerca estuvo la idea de ser concretada, pero definitivamente yo estuve en más de una reunión, y fue algo muy emocionante. Me encanta el trabajo de Drew bastante, y nos llevamos muy bien. Me encanta su visión.”

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home confirma que finalmente tendremos una película con Los Seis Siniestros, ahora solo es cuestión de esperar y ver si Garfield y Tobey Maguire también estarán presentes en la cinta.

Via: IGN