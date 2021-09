Aquí los nuevos vistazos en video a The Witcher

Después del gran éxito que fue la primera temporada de The Witcher para Netflix, hemos esperado por meses para tener más información sobre las nuevas aventuras de Geralt of Rivia. Tras una serie de eventos desafortunados en las grabaciones, el día de hoy, durante el evento de TUDUM, se han revelado los nuevos vistazos a la segunda temporada de The Witcher, y se ha reafirmado la fecha de estreno.

Desde principios de mes se había confirmado que la segunda temporada de The Witcher llegará a Netflix el próximo 17 de diciembre, información que fue reafirmada el día de hoy con los nuevos vistazos oficiales en video a esta aventura mágica. En el primer avance podemos ver a Geralt preparándose para enfrentar a una criatura bastante peligrosa.

El segundo video nos introduce a Nivellen en una conversación con Geralt.

La segunda temporada de The Witcher llegará a Netflix el próximo 17 de diciembre. Afortunadamente, estas no serán las últimas aventuras del personaje, ya que una tercera temporada se ha confirmado. En temas relacionados, aquí puedes conocer la fecha de estreno para la cuarta temporada de Cobra Kai. De igual forma, este es el nuevo adelanto de la cuarta temporada de Stranger Things.

Vía: Netflix