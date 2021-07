The Witcher: Blood Origins sufre de un gran cambio en su repertorio de actores

Después del rotundo éxito que fue la primera temporada de The Witcher, Netflix comenzó a trabajar en múltiples proyectos relacionados con esta propiedad. Uno de estos es una serie precuela, conocida como Blood Origin, la cual ha sufrido de un cambio en su repertorio de actores. Por medio de un comunicado se ha confirmado que Sophia Brown interpretará a Éile, sustituyendo así a Jodie Turner-Smith.

Originalmente, Turner-Smith iba a ser la responsable del papel de Éile, pero debido a un conflicto de programación, abandonó este proyecto antes de que el rodaje diera inicio. En su lugar, Netflix ha contratado a Brown. Esto fue lo que se comentó al respecto:

The cast for prequel series THE WITCHER: BLOOD ORIGIN continues to grow

Sophia Brown joins as Éile, an elite warrior-turned-nomadic musician who is forced to return to the way of the blade after a grand reckoning on the Continent sends her on a quest for vengeance and redemption pic.twitter.com/mjlhqH4gIM

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 8, 2021