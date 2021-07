Confirmado: Dark Souls 3 ya corre a 60FPS en Xbox Series X|S

El día de ayer, la cuenta oficial de Xbox Italia filtró que Dark Souls 3 recibiría una mejora de framerate en consolas Xbox Series X|S como parte de la función FPS Boost. Bueno, la noticia ya fue confirmada actualmente y basta con que actualices el juego para disfrutarlo a 60 cuadros por segundo en el nuevo hardware.

Praise the sun! ☀

We’ve updated Dark Souls III with FPS Boost on the Xbox Series X|S: https://t.co/KTcFk7PBGe pic.twitter.com/ExqlzC3Fp4

— Xbox (@Xbox) July 8, 2021