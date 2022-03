Después de una larga noche llena de premios, la ceremonia número 94 de los Óscar llegó a su final con una estatuilla más, Mejor Película. Aunque cualquiera de los nominados este año pudo ganar, pero al final del día fue CODA quien obtuvo este gran honor.

The Oscar for Best Picture goes to… #Oscars pic.twitter.com/bfonM5qClM

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022