Si eres fan de Kunio-Kun, entonces estamos seguros de que ya tenías muy en tu radar a River City Girls Zero, versión actualizada del clásico de los 16-bits, Shin Nekketsu Kōha: Kunio-tachi no Banka, que llega a plataformas modernas. En nuestro nuevo video te lo mostramos de primera mano y te contamos si es que cumplió o no con lo que estábamos esperando.