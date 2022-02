River City Girls Zero ya tiene fecha de lanzamiento

Aunque juegos como Dying Light 2, Horizon Forbidden West y Elden Ring son los títulos más llamativos de febrero, este mes también está repleto de entregas más pequeñas. De esta forma, recientemente se confirmó que River City Girls Zero, la versión localizada del juego que vimos originalmente en el SNES, por fin estará disponible la próxima semana.

De acuerdo con WayForward, encargado de este proyecto, River City Girls Zero llegará al Nintendo Switch el próximo 14 de febrero de 2022. Sin embargo, las versiones de PlayStation, Xbox y PC estarán disponibles hasta algún punto no especificado de esta primavera.

Esta es la descripción del título:

Get ready to brawl like it's 1994! River City Girls Zero, the classic 16-bit beat-'em-up, has a digital release date on Switch and it's only a week away – Feb. 14 for both NA and EU! (Look for it on PS4, PS5, Xbox, and PC later this spring!) pic.twitter.com/Y5ijyFlcUv

