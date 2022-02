The Wolf Among Us 2 tendrá nuevo tráiler esta semana

The Wolf Among Us 2 fue un título que se rescató después de que Telltale Games se declarara en bancarrota por allá de 2018. Esta secuela fue anunciada durante The Game Awards de 2019, pero desde ese entonces no hemos tenido prácticamente nada de información al respecto. Bueno, eso está por cambiar esta misma semana gracias a la llegada de un nuevo tráiler.

Sus desarrolladores revelaron Greetings from Fabletown, una nueva transmisión en vivo en donde se nos presentará un nuevo tráiler de The Wolf Among Us 2. La retransmisión será presentada por Geoff Keighley este miércoles 9 de febrero y podrás disfrutar del show tanto en YouTube como en Twitch.

And yes, you are getting a brand new trailer for the game 🙂 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 7, 2022

El show arrancará este miércoles 9 de febrero en punto de las 11:45AM hora del centro de México, pero no esperes que vayamos a tener una fecha de lanzamiento todavía. Esto lo decimos porque, de acuerdo con Telltale, el juego todavía se encuentra en etapas relativamente tempranas de su desarrollo.

Nota del editor: Creo que The Wolf Among Us es para muchos el mejor juego de Telltale. La espera por su secuela ha sido un camino repleto de incertidumbre y preocupaciones, pero afortunadamente ya no falta mucho para conocer qué tal ha avanzado este nuevo proyecto.

Via: Twitter