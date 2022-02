Tom Holland ciertamente tiene una reputación por meterse en problemas durante las películas de Marvel. El actor británico anteriormente ha spoileado accidentalmente algunas cuantas producciones del MCU, por lo que sus productores definitivamente lo han tenido que monitorear muy de cerca para asegurarse que no vaya a mostrar o decir nada que no deba, y con Spider-Man: No Way Home esto no fue la excepción.

Recordarás que en múltiples entrevistas, Holland describía a esta nueva película como algo “emotivo” que provocaría emociones bastante desgarradores entre los fans. Bueno, a Sony y Marvel no les pareció que esto fuera una buena idea, por lo que terminaron por regañarlo. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Holland declaró lo siguiente:

“Recibí una llamada telefónica de algunas personas en el estudio que decían: ‘¡Dejen de decir que la película es brutal! ¡Deja de decir que la película es emotiva! ¡No vende la película!’ Yo estaba como: ‘¡Pero lo es! Esta es la película de superhéroes más emotiva que se haya hecho nunca’. Y dijeron: ‘Queremos que la gente entienda lo divertida que es’. Y yo dije: ‘Es divertida, pero también es un poco desgarradora’. Así que tuve que cambiar de rumbo sobre cómo estaba promocionando la película, pero me alegro de haber advertido al menos a algunas personas”.

Nota del editor: Parece que sin importar lo que haga o diga, Holland siempre encuentra la manera de meterse en problemas con sus producciones. De hecho, durante algunas entrevistas para No Way Home, Benedict Cumberbatch intervino un par de veces para evitar que el actor fuese a decir algo prohibido.

Via: THR