Ha pasado poco más de una semana desde el lanzamiento de Pokemón Legends: Arceus, y parece que la comunidad finalmente se puso de acuerdo en que estamos frente a uno de los mejores títulos de la aclamada franquicia. Sin embargo, también han surgido múltiples críticas hacia su apartado gráfico y técnico, pero ¿de verdad están justificadas las quejas en su contra?

Como es costumbre, Digital Foundry ha compartido un nuevo y detallado análisis en donde examinan detenidamente el aspecto técnico de Arceus. Mientras que juegos como Super Mario Odyssey, Breath of the Wild y hasta The Witcher 3 han demostrado que el Switch es mucho más poderoso de lo que pensábamos, Arceus se queda corto en este apartado y parece que en realidad Game Freak no tiene excusa.

En el análisis, Digital Foundry explica que Arceus llega a bajar hasta resolución de 720p para mantener estable el rendimiento del juego, sin embargo, también hay otros escenarios en donde su resolución se mantiene en 900p. El problema está en que Arceus utiliza una técnica de reescalado a 1080p, lo cual provoca distorsión en la imagen y que ciertos elementos se vean mucho peor. Esto es particularmente notable en zonas cerradas como cuevas.

Digital Foundry concluye en que Game Freak efectivamente pudo haber hecho un mejor trabajo con la optimización del juego, pero hay ciertos elementos que definitivamente necesitaban ese golpe técnico para funcionar, como las animaciones corriendo a menor FPS en el fondo o las texturas poco detalladas en ciertos terrenos.

¿Todavía no le has dado oportunidad a Arceus? Te sugerimos que le eches un vistazo a nuestra reseña escrita para que conozcas el por qué estamos frente a un sensacional juego de Pokémon que los fans de la saga definitivamente deberían jugar.

Nota del editor: Los juegos de Pokémon nunca han destacado por su apartado gráfico, pero concuerdo en que Game Freak ya tiene que empezar a preocuparse por esta área. Se ha demostrado que el Switch es una máquina mucho más capaz de lo que pensábamos, por lo que con un poco más de tiempo y mejor optimización, el siguiente Pokémon debería estar a la altura de otras exclusivas de Switch.

Via: Digital Foundry