Por allá de 2020, NVIDIA anunció que estarían comprando Arm Holdings, una importante fabricante de procesadores, por $40 mil millones de dólares. Dicha adquisición tardaría aproximadamente 18 meses en concretarse, esto debido a todos los trámites y regulaciones que debería atravesar. No obstante, el día de hoy se dio a conocer que el acuerdo entre ambas compañías no podría llevarse a cabo debido a regulaciones antimonopolios.

Mediante un comunicado, NVIDIA anunció que no podrían concretar la compra de Arm debido a las regulaciones previamente mencionadas, por lo cual la oferta millonaria de la compañía ha sido retirada por completo. En dicho comunicado se menciona que ambas compañías hicieron todo lo posible para que el acuerdo se pudiese concretar sin ningún problema, pero desafortunadamente no lo lograron. Ahora, Arm está dispuesta a recibir otra oferta pública.

Pese a lo anterior, NVIDIA seguirá manteniendo una cercana relación con Arm, específicamente, trabajando en tecnología que “los ayudará a definir el futuro”. En las propias palabras de Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA:

“Arm tiene un futuro brillante y continuaremos apoyándolos como un orgulloso licenciatario en las próximas décadas. Arm está en el centro de la importante dinámica de la informática. Aunque no seremos una empresa, nos asociaremos estrechamente con Arm.”

Queda ver si el acuerdo entre Activision Blizzard y Microsoft también podría enfrentarse a ciertas complicaciones ahora que el gobierno de los EE.UU. está vigilando de cerca dicha transacción.

Nota del editor: Ciertamente llama la atención que el acuerdo entre Arm y NVIDIA no se haya podido concretar, y ahora todos los ojos están puestos sobre Activision y Microsoft. Honestamente no creo que vaya a pasar nada, pero no debería sorprenderos que este acuerdo pueda tardar en concretarse más de lo que pensábamos.

Via: EANDT