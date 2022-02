Nos encontramos a solo unos días del estreno de la película de Uncharted. Con este proyecto ya en el horizonte, muchos se pregunta cuál será el siguiente paso de Tom Holland. Afortunadamente, el actor ha revelado que le encantaría participar en una versión live action de Jak and Daxter, otra de las creaciones de Naughty Dog.

En una entrevista con GameSpot, Holland reveló que le encantaría protagonizar una película de Jak and Daxter. Lo interesante, es que desea que esta sea una producción estilo A24, productora que nos ha entregado películas como The Green Knight y Hereditary, por lo cual habla sobre una aproximación más seria y oscura. Esto fue lo que comentó:

“Me gustaría hacer una película de Jak and Daxter e interpretaría a Jak. Lo haría en A24, por lo que fue realmente extraño y oscuro. Me gustaría una versión de acción en vivo realmente extraña de Jak and Daxter”.

Hey, @A24 and @Naughty_Dog. Tom Holland has a great video game adaptation pitch for you guys. pic.twitter.com/QKKbJYWedf — GameSpot (@GameSpot) February 4, 2022

Aunque la idea de una cinta de Jak and Daxter no suena como algo descabellado, especialmente considerando la aproximación a la aventura que tiene este título, las posibilidades no son tan altas. No solo la idea de una versión estilo A24 suena imposible, sino que no ha habido un nuevo juego en esta serie desde el lanzamiento de Jak and Daxter: The Lost Frontier en 2009.

Sin embargo, considerando el enfoque que Sony le está dando a las adaptaciones de sus series para el cine, esta es una idea que no se descarta totalmente. Por lo mientras, la película de Uncharted se estrenará el próximo 17 de febrero de 2022. En temas relacionados, estos son los nominados a la siguiente entrega de los Óscar. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Lightyear.

Vía: GameSpot