The New Mutants ya cuenta con fecha de estreno, una vez más

Parece que, después de años de espera y grabaciones extra, The New Mutants por fin está lista para llegar a los cines. A pesar de que algunos rumores apuntaban a un lanzamiento en plataformas de streaming, Disney ha confirmado que esta cinta se estrenará el próximo 28 de agosto de 2020… a menos de que sufra de otro retraso.

La película se reveló en 2017, y contaba con un fecha original de lanzamiento del 13 de abril de 2018, pero fue retrasada debido a que estaba cerca del lanzamiento de Deadpool 2. De esta forma, su estreno se aplazó hasta el 22 de febrero de 2019. Supuestamente hubo que re-grabar algunas escenas que agregaron un nuevo personaje y expandieron los aspectos de horror de la película, y pronto se anunció una nueva fecha de lanzamiento: 2 de agosto de 2019. En algún punto apareció otro obstáculo, y The New Mutants recibió una fecha de estreno del 3 de abril de 2020. Sin embargo, debido al COVID-19, Disney volvió a retrasar esta película, ahora de manera indefinida.

Afortunadamente, ya contamos con otra fecha de lanzamiento. Por el momento aún se desconoce la situación mundial para agosto de este año. Aunque para esas fechas se espera ya el regreso a la normalidad, es posible que algunas medidas de protección sigan vigentes y The New Mutants no logre cumplir con su nueva fecha de estreno, esperemos que este no sea el caso.

En temas relacionados, The New Mutants sí forma parte del MCU. De igual forma, es posible que ya no veamos más películas de Deadpool.

Vía: Variety