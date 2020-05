Disfruta del State of Play de Ghost of Tsushima aquí

Un nuevo State of Play se llevará a cabo el día de hoy, 14 de mayo de 2020, a las 3:00 pm (hora de la Ciudad de México). En esta ocasión no contaremos con un evento lleno de nuevos anuncios, sino con una presentación dedicada a Ghost of Tsushima, y aquí puedes verla.

Por el momento no se ha revelado qué tipo de contenido veremos exactamente, pero podemos esperar alrededor de 18 minutos llenos de nueva información sobre este juego, en donde se presentará algo de gameplay.

Ghost of Tsushima llegará a PlayStation 4 el próximo 17 julio.

Vía: PlayStation