Ya no podría haber más películas de Deadpool, asegura creador del personaje

A finales del año pasado, se reportó que Disney ya estaba trabajando en Deadpool 3, pero parece que la Compañía del Ratón pudo haber cambiado de opinión, puesto que este próximo e incierto largometraje ya no figura dentro de los planes inmediatos de la compañía. Rob Liefeld, co-creador del personaje y de X-Force, admite que las cosas no pintan muy bien para el ‘Mercenario Bocazas’ en Disney.

Ryan Reynolds, actor que da vida a este personaje en la pantalla grande, se mostró muy emocionado respecto al futuro de Deadpool con Marvel/Disney. El actor afirmó que la situación iba muy bien entre ambas partes, y que los fans no debían preocuparse por la tercer entrega cinematográfica. Entonces, ¿qué pasó con esas declaraciones?

En una reciente entrevsita con Inverse, Liefeld asegura que no se siente muy seguro con los planes que tiene Disney para Deadpool, pues el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, está dando prioridad a otras cintas de este universo cinematográfico:

“Esto es lo que la gente no quiere escuchar, pero gracias a dios yo soy realista: creo que no va a haber más películas de Deadpool. Tenemos dos películas geniales y vivimos en un mundo cultural que siempre está mirando hacia adelante tratando de vendernos lo próximo. Para mi, esa ansia termina calmándose. La gente tiene que parar y darse cuenta de que Deadpool y Deadpool 2 se estrenaron con dos años de diferencia y ahora… No estoy demasiado entusiasmado con los planes de Marvel. Es la primera vez que estoy en plan, ‘Hey Feige, ¿pero de verdad tienes un plan? ¿Tu plan era ‘Eternals’ y ‘Shang-Chi’? ¿Ese era tu plan? ¿Y ‘Viuda Negra’?’. Han cerrado una puerta. Chris Evans se ha despedido, Robert Downey Jr. también, Viuda Negra se cae por un precipicio y también dice adiós, casi pierden a Tom Holland frente a Sony… Pero son unos genios Marvel, unos genios“