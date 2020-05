Fallece Martin Pasko, guionista de Batman: la Serie Animada

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto, puesto que Martin Pasko, famoso escritor de cómics y guionista de Batman: la Serie Animada, ha fallecido. En una publicación de Facebook de su viejo amigo Alan Brennert, se confirma que Pasko falleció a sus 65 años debido a causas naturales. Pasko también trabajó en la película Batman: la Máscara del Fantasma, por la cual obtuvo un Daytime Emmy en los años 90.

El ex-jefe de DC Comics, Paul Levitz, también rindió tributo al guionista en una publicación por separado:

“Es muy probable que hayas leído su trabajo, acreditado o no, o dibujado un cómic o caricatura o show de TV o incluso un evento de algún parque temático que él haya mejorado, incluso cuando se quejaba constantemente sobre lo difícil que era hacerlo tan bien como debería. Marty no tenía el genio para hacer algo fácil (especialmente para él), pero tenía un genio verdadero para hacer magia creativa. Ve a leer una de sus historias o ve uno de sus shows de tv, y rinde honor al escritor que siempre dio todo de sí mismo.”

En los cómics, Pasko trabajó en Superman, Superman Family, Justice League of America, Wonder Woman, y Saga of the Swamp Thing. Su carrera en este medio se extendió hasta la siguiente década, ya que el escritor comenzó a ser contratado para trabajar cada vez más y más en shows de televisión. Ya sea como editor o guionista en la TV, Pasko trabajó en Teenage Mutant Ninja Turtles, G.I.Joe, The Twilight Zone, y Max Headroom, además de claro, su importante participación en Batman: la Serie Animada como principal escritor.

Descanza en paz, Martin Pasko.

Via: ComicBook