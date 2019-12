¡Deadpool 3 ya comenzó su producción en Marvel Studios!

Hace un par de meses, Ryan Reynolds, actor que interpreta a Deadpool en la pantalla grande, subió a su cuenta de Instagram una foto que lo ubicaba dentro de las oficinas de Marvel Studios, evidentemente para hablar sobre el futuro de su personaje en esta nueva productora. Tiempo después, un reporte de We Got This Covered aseguraba que Disney le habría permitido a Reynolds conservar la clasificación ‘R’ en la tercera entrega de este anti-héroe, y parece ser que ese rumor resultó ser realidad.

El día de Navidad, Reynolds se presentó en el programa Live With Kelly and Ryan, donde platicó con ambos anfitriones, y sobretodo, confirmó la existencia de Deadpool 3 dentro de Marvel:

“Sí, estamos trabajando en eso justo ahora con todo el equipo. Estamos en Marvel Studios, que se siente como llegar a las ligas mayores así de la nada. Es una locura. Así que sí, ya estamos en eso.”

Dado el éxito que han tenido estas dos últimas películas del ‘Merc with a Mouth’, sería sorprendente que Disney dejará pasar la oportunidad de ganar unos cuantos millones más con una tercera entrega.

Via: ComicBook