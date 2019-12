Un nuevo juego de Yo-Kai Watch ya está en desarrollo

Un nuevo juego de Yo-Kai Watch está siendo desarrollado por Level-5. Esta serie es una de las más populares en Japón, y aunque no logró convertirse en el éxito deseado en Occidente, sí cautivó a una nueva generación de jugadores.

Akihiro Hino, presidente y gerente ejecutivo del estudio japonés, reveló hoy los primeros detalles del próximo juego de la saga, el cual no será una entrega numérica, sino que parece ser un spin off basado en el anime de Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Encounter with N.

De esta forma, el nuevo proyecto de Level-5 recupera algunos elementos de la serie principal, pero los mezcla con la comedia, acción y aventuras, y en cuanto gameplay, de acuerdo a Hino, podemos esperar un sistema de combate y exploración diferente al de entregas pasadas.

Por el momento no se ha revelado una ventana de lanzamiento o plataformas en las que estará disponible, aunque por lo visto, tal vez salga en dispositivos móviles y/o Switch.

Vía: Akihiro Hino