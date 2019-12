De acuerdo a Funimation, el anime de la década es…

El final de una década es el momento perfecto para mirar hacia el pasado y definir cuáles son los mejores animes de los últimos años. Al menos eso es lo que la organización de Funimation, los cuales se han encargado de llevar varias series como Jojo’s Bizarre Adventure, Dragon Ball Super, My Hero Academia y muchas más a Estados Unidos dobladas al inglés, ha realizado recientemente.

En esta ocasión, la categoría de anime de la década no fue seleccionado con un jurado de expertos, sino que se dejó la votación a cargo del público, y el resultado ha causado controversia. El anime catalogado como el mejor de la década es Demon Slayer, el cual se estrenó este año en Japón.

Este resultado ha sido cuestionado por todo el internet, debido a que muchos consideran que otros animes merecen este puesto, como Space Dandy, Jojo’s Bizarre Adventure, Attack on Titan o My Hero Academia. Al final del día, esta decisión representa sólo un sector de la población de Estados Unidos y ni siquiera toma en cuenta a Japón. El anime de la década es el que más disfrutaste en los últimos 10 años.

Just the right combination of motion, action and style. Your fan-voted Favorite Animation of the Decade is…

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ⚔️?

Check out the top five: https://t.co/CXoXL36QmO #DecadeOfAnime pic.twitter.com/z3hrViTp0m

— Funimation (@FUNimation) December 26, 2019