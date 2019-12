¡Ya puedes descargar Hyper Light Drifter gratuitamente!

La Epic Games Store ha llegado al noveno día de su promoción navideña, en la cual ofrecen gratuitamente un juego para expandir tu librería de PC. En esta ocasión ofrecen, sin costo alguno, uno de los mejores indies de años recientes: Hyper Light Drifter.

Hyper Light Drifter ha llegado a ser comparado con The Legend of Zelda A Link to the Past, Dark Souls, y títulos con sistemas de exploración y combate similar. Esta es la descripción que proporciona la tienda virtual:

“Los ecos de un pasado oscuro y violento resuenan en una tierra salvaje repleta de tesoros y sangre. Hyper Light Drifter es una aventura de rol y acción que sigue la estela de los juegos clásicos de 16 ­bits, con mecánicas y diseños modernizados a gran escala”.

Lo único que tienes que hacer para obtener Hyper Light Drifter en tu PC es ingresar a la Epic Games Store, crear una cuenta (en dado caso que no la tengas), iniciar sesión, descargar el juego y listo, uno de los mejores juegos de 2016 puede ser tuyo. Sin embargo, sólo tienes 24 horas, a partir de las 10 am del día de mañana, una nuevo título ocupará su lugar.

Day 9: Hyper Light Drifter Echoes of a dark and violent past resonate throughout a savage land, steeped in treasure and blood. #12DaysOfFreeGames ?9️⃣?: https://t.co/EFjdUT6n8r pic.twitter.com/x2uHziPRoM — Epic Games Store (@EpicGames) December 27, 2019

Vía: Epic Games Store