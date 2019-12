Éstos son los mejores memes del mundo gamer de 2019

2019 estuvo lleno de grandes experiencias en los videojuegos. Prácticamente cada mes vimos el lanzamiento de un juego que puede ser considerado el GOTY de este año. Resident Evil 2 re definió lo que significa ser una remake. Sekiro: Shadows Die Twice demostró una vez más porque Hidetaka Miyazaki es una de las mentes creativas más impresionantes de la actualidad. Death Stranding es una obra que seguirá siendo un punto de discusión a lo largo de los años. Pero olvidemos esto, hay que dejar atrás la seriedad por un momento y centrarnos en uno de los factores que definen a la actualidad actual. Así es, es momento de mirar unos buenos memes.

En esta ocasión no revelaremos cuál es el GOTY de 2019, sino el MOTY (Meme Of The Year) 2019. Este año estuvo lleno de grandes candidatos, desde aquellos protagonizados por personas del medio, hasta por celebridades que normalmente no están asociadas a esta industria.

Ahora, los primeros dos candidatos pertenecen al mismo universo, al de Fortnite. Para comenzar, hay que celebrar a uno de los eventos más impactantes de 2019, la erradicación total del battle royale. Epic Games sorprendió a todos cuando un gran agujero negro succionó a todo el mundo provocando que miles de niños pasar todo un fin de semana viendo una pantalla, algo similar a lo que vivieron los fans de Pokémon unos días antes.

La segunda nominación de Fortnite es para el mismísimo Ninja. El llamado mejor jugador de Fortnite ha tenido un año interesante, desde cambiarse de Twitch a Mixer, hasta declarar que no desea jugar con mujeres. Sin embargo, su participación en esta lista proviene de un evento más reciente, The Game Awards. Rápidamente su forma de caminar fue comparada con el clásico “Chad vs Virgin walk” o e esta ocasión “Reggie vs Ninja walk”

Todos los que hemos tenido un Nintendo GameCube reconoceremos la icónica animación de inicio, la cual es un cubo formando el logo de la consola. Sin embargo, alguien llevó este concepto al extremo y ahora tenemos joyas como estas:

La música es una herramienta poderosa, tan sólo una tonada puede desencadenar en miles de risas incontrolables. Este año, Sans de Undertale dominó esta categoría gracias a las primeras notas de Megalovania.

E3 es un fábrica de memes prácticamente. Los momentos incómodos nunca faltan, y aunque este año también se hicieron presentes, fue la gran presencia de Keanu Reeves la que se llevó nuestros corazones al decirnos que somos “breath taking”.

Death Stranding, así es, tampoco se van a escapar de Death Stranding en esta lista, es un juego que ha dividido al mundo. Sin embargo, en algo todos podemos estar de acuerdo, los memes del Uber East Simulator siempre pueden sacarnos una sonrisa.

El siguiente nominado es Cyberpunk 2077, el cual pinta para ser uno de los mejores juegos de 2020, sin embargo, ya ha se ha ganado el corazón de muchos, con sus memes de México Cyberpunk, los cuales demuestran lo extraño que es la sociedad en la que vivimos.

Ahora, el siguiente nominado tal vez no sea tan conocido o apropiado, pero la controversia alrededor del divorcio del youtuber ProJared fue un evento en donde toda la comunidad se unió para demostrar que este hombre es todo un payaso.

Aquí hay otro nominado que es reciente, el Tesla Truck. Esta troca promete ser el futuro del transporte humano, pero su diseño no lo demuestra, es más, parece sacado de un juego clásico de PS1.

Untitled Goose Game. No estamos hablando de un momento o personaje, sino de todo el juego.

Ahora, Bernie Sanders es un político de Estados Unidos que tal vez no sea tan conocida con México y Latinoamérica, pero después de abrir un canal de Twitch para promover su campaña, demostró ser tan bueno en los videojuegos, hasta el punto de vencer de casi vencer al primer jefe de Dark Souls.

Sonic. ¿Qué se puede decir de Sonic? Es prácticamente un meme andante y su diseño y subsecuente rediseño de su película nos ha dado mucho de qué hablar este año.

Por último, pero no menos importante, tenemos a China y Blizzard. Este país y compañía fueron el objetivo de críticas y burlas después de la suspensión de un jugador profesional de Hearthstone tras demostrar apoyo a los movimiento sociales del país asiático. Pero, en palabras de un personaje animado con voz de El Guiri Guiri, las risas no faltaron.

Y el ganador es… el meme que más les dio gracia. Dejen en los comentarios sus memes favoritos del mundo gamer de 2019, y no lo olviden, let’s get that bread, gamers.