Éstos son los juegos perfectos de la última década, de acuerdo a Famitsu

A lo largo de los años la revista Famitsu se ha convertido en una de las más importantes, no sólo en Japón, sino a nivel mundial. Una de las características de este medio es su forma de calificación, debido a que no se basan en un estándar de 10/10 o 5/5, en su lugar, un juego recibe un número con base en cuatro críticos diferentes, lo cual hace que un 40/40 sea difícil de conseguir.

Desde su creación en 1986, sólo 26 juegos han logrado el mítico 40/40 de Famitsu, de los cuales, la mitad se otorgaron durante la década que está a punto de finalizar. Así es, durante los últimos 10 años sólo 13 títulos han sido considerados perfectos por este medio. De los cuales sólo dos han sido desarrollados por estudios fuera de Japón.

Algunas de las elecciones pueden ser algo controversiales. Aunque en su lanzamiento fueron bueno juegos, el paso del tiempo no ha sido muy favorable para algunas experiencias, especialmente en un contexto actual. A continuación te mostramos la lista completa en orden de fecha de lanzamiento:

–Metal Gear Solid: Peace Walker – PSP (2010)

–Pokémon Black and White – Nintendo DS (2010)

–The Legend of Zelda: Skyward Sword – Nintendo Wii (2011)

–The Elder Scrolls V: Skyrim – Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Switch, PC (2011)

–Final Fantasy XIII-2 – Xbox 360, PS3 (2011)

–Kid Icarus: Uprising – Nintendo 3DS (2012)

–Yakuza 5 – PS3 (2012)

–Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle – PlayStation 3 (2013)

–Grand Theft Auto V – Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PC (2013)

–Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4 (2015)

–The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Wii U, Nintendo Switch (2017)

–Dragon Quest XI – Nintendo 3DS, PlayStation 4 (2017)

–Death Stranding – PlayStation 4 (2019)

Hablando de lista y Famitsu, se han revelado cuáles son los juegos más vendidos de Japón en la última semana. De igual forma, Nintendo ha revelado una lista con los juegos más descargados del Nintendo Switch en 2019.

Vía: Famitsu