Actor de Palpatine asegura que George Lucas jamás lo habría revivido

Desde los primeros avances de Star Wars: The Rise of Skywalker, el regreso del Emperador Palpatine para esta película fue más que evidente. Aunque J.J. Abrams asegura que The Last Jedi no afectó los planes para esta nueva entrega, parece ser que las recientes declaraciones de Ian McDiarmid, actor que interpreta a este personaje, confirman que se trató de una inclusión de último minuto, pues va en contra de lo que George Lucas alguna vez le comentó.

Durante una entrevista con DigitalSpy en la premiere del Episodio IX en el Reino Unido, McDiarmid reveló que el también quedó muy sorprendido cuando se le llamó para participar en este largometraje, pues en algún momento George Lucas le dijo que Palpatine había muerto definitivamente en El Regreso del Jedi:

“¡Pensé que estaba muerto! Pensé que estaba muerto. Porque cuando hicimos El Regreso del Jedi, y fui arrojado por esa rampa al Infierno Galáctico, estaba muerto. Y dije: ‘Oh, ¿regresa?’ Y [George] me dijo: ‘No, está muerto’. Así que acepté eso.”

