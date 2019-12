Conoce aquí el nombre oficial de todos Los Caballeros de Ren

Star Wars: The Rise of Skywalker finalmente debutó el fin de semana pasado, y al igual que con The Last Jedi, esta última entrega de la popular franquicia causó una enorme controversia en internet. Para muchos, esta película logró enmendar todos los errores del Episodio VIII, pero para algunos otros, es considerada como una de las peores en toda la saga, dejando varias preguntas sin responder, entre ellas, ¿quién demonios son los Caballeros de Ren? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre estos misteriosos guerreros.

Desde que los vimos por primera vez en The Force Awakens, los Caballeros de Ren se convirtieron inmediatamente en un misterio y dejaron a la audiencia con ganas de conocer más sobre ellos, en parte gracias a su corta participación en la película. Con el lanzamiento del Episodio IX, llegó también un diccionario visual que nos revela los nombres de cada miembro de esta orden, así como su personalidad, sus armas favoritas y sus habilidades. Por medio de Twitter, el usuario Darth Atrius nos comparte esta información y aquí abajo la puedes ver:

La guía visual de #TheRiseOfSkywalker nos reveló oficialmente los nombres de Los Caballeros de Ren. Vicrul Ren, Cardo Ren, Ushar Ren, Trudgen Ren, Kuruk Ren, y Ap’lek Ren. Todos llevan al final el apellido Ren, al igual que Ben Solo, que adoptó el nombre Kylo.#StarWars ✨✨✨ pic.twitter.com/JWyGuFAlBl — Darth Atrius. (@DarkSanti97) December 26, 2019

Fuente: Darth Atrius