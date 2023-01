La serie de The Last of Us de HBO se posiciona para ser todo un éxito para la compañía. No solo la recepción crítica y de los fans fue positiva, sino que recientemente se reveló que el número de espectadores que vieron el primer capítulo durante su día de estreno posiciona esta producción como una de las más exitosas de la empresa.

De acuerdo con Deadline, el primer capítulo de The Last of Us fue visto por 4.7 millones de personas. Este es el tercer estreno más grande de HBO desde el 2010. La adaptación del juego de Naughty Dog solo es superada por House of the Dragon, la cual tuvo una audiencia de 9.986 millones, y Boardwalk Empire, con 4.81 millones.

Junto a esto, HBO ha mencionado que la cantidad de espectadores en el estreno representa entre el 20% y 40% del total que alcanza una serie. Esto significaría que los próximos capítulos de The Last of Us tendrían una audiencia mayor. En este sentido, se ha señalado que el estreno de la segunda temporada de Euphoria, por ejemplo, tuvo 2.4 millones de vistas, y eventualmente tuvo un promedio de 19.5 millones por episodio, tan solo en Estados Unidos.

Aún queda por ver qué tal le irá a The Last of Us una vez que todos los capítulos estén disponibles. Sin embargo, este parece un gran inicio. En temas relacionados, este es el tráiler del siguiente capítulo de la serie. De igual forma, esta es la duración de todos los episodios.

Nota del Editor:

El primer capítulo, aunque algo largo, fue muy bueno. Dejó en claro el mundo y sus personajes, y ha puesto un camino muy claro para el resto de la serie. Será interesante ver todos los momentos que se adapten, así como las diferencias que veremos.

Vía: Deadline