Después del éxito comercial y crítico de The Last of Us Part II, uno llegaría a pensar que la tercera parte de esta historia ya está en producción. Lamentablemente, Neil Druckmann, director de este título, ha mencionado que por el momento no está en desarrollo una nueva aventura protagonizada por Ellie. Sin embargo, sí hay un esquema narrativo que ya fue escrito, y Druckmann espera hacerlo realidad algún día.

En una entrevista en el podcast de Script Apart sobre el proceso de creación de The Last of Us Part II, Druckmann fue cuestionado ante una nueva entrega de esta serie. Fue aquí en donde el director reveló que un esquema general de la historia de una posible secuela ya está terminado, aunque por el momento no hay información relacionada con esta el siguiente capítulo de esta obra. Esto fue lo que comentó:

“No sé cuánto quiero revelar… [la coguionista, Halley Gross] y yo escribimos un esquema para una historia que no estamos haciendo, pero espero que algún día pueda ver la luz del día, el cual explora un poco lo que sucede después de este juego. Ya veremos. Estos juegos requieren mucho para hacer. He estado pensando [en Parte 2] durante siete años, desde que salió el último juego hasta que salió este […] Quieres asegurarte de que te entusiasme la idea que tienes, [que] se siente como un desafío”.

Respecto al futuro de Naughty Dog, Druckmann ha mencionado que el estudio se está tomando un descanso antes de comenzar un producto totalmente nuevo, ya que crear algo como The Last of Us Part II toma mucho tiempo y dinero.

“Después de terminar uno de nuestros grandes títulos, nos tomamos mucho tiempo para explorar diferentes ideas, ya sea Last of Us III, si es algo nuevo, si hay alguna franquicia antigua a la que queremos volver. Me gusta explorar a fondo todas esas ideas, luego mirar, como: está bien, tenemos todas estas ideas frente a nosotros. Como estudio, ¿con qué nos queremos comprometer? Porque es un gran compromiso: monetario, tiempo, pasión, talento, por lo que piensas en todos los costos de oportunidad que conlleva”.

Aunque por el momento no hay información relacionada con el tercer juego de esta serie, reportes indican que un remake del original The Last of Us ya está en desarrollo. De igual forma, un insider asegura que The Last of Us Part II no tendrá DLC para la historia.

