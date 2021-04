No hay planes para un DLC de The Last of Us Part II, asegura insider

Pese a las controversias que rodean el desarrollo de The Last of Us Part II, este título gozó de un buen recibimiento crítico y un gran desempeño en ventas. De esta forma, no sería descabellado pensar que algún tipo de DLC fuera anunciado para este título, algo similar a lo que sucedió con la primera entrega. Sin embargo, los recientes comentarios de un insider de la industria parecen indicar que este no será el caso.

Recientemente, Jason Schreier, reportero de Bloomberg, apareció en el MinnMaxShow, en donde fue cuestionado sobre su reciente informe sobre el supuesto remake del original de The Last of Us. Fue aquí en donde Schreier mencionó que Naughty Dog llegó a planear un DLC para la secuela del título de 2013, pero parece que esto ya no sucederá.

De acuerdo con Schreier, Naughty Dog se encuentra dividido en dos equipos actualmente, uno trabaja en el multiplayer de The Last of Us Part II, mientras que el otro está a cargo del remake de The Last of Us. De esta forma, el estudio no cuenta con los recursos necesarios para expandir la historia del título de 2020 con algún contenido enfocado en Ellie, Abby u otro personaje importante de la historia de esta entrega.

Recordemos que en 2020, Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, mencionó que no había planes para un DLC. Sin embargo, Schreier ha comentado que existe la posibilidad de que Naughty Dog cambie de parecer en un futuro.

Vía: MinnMaxShow