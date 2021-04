Nintendo podría demandar a un artista por crear un gigante dildo de Bowser

Tal parece que los abogados de Nintendo tienen en su mira en cualquier cosa relacionada con la marca que no esté autorizada. Desde roms, pasando por animaciones, hasta mercancía de todo tipo. Sin embargo, este equipo se está enfrentando a su caso más inusual hasta el momento, y es que Nintendo of America podría demandar a un artista por crear un dildo Bowser. No es broma.

Así es, no leyeron mal. Recientemente, AkkoArcade, un artista de modelado en 3D que se encarga de hacer juguetes sexuales para adultos de diversas series, publicó un correo en donde Patreon, sitio en donde comparte su trabajo, le informó que Nintendo of America planea imponer una demanda por derechos de autor debido a un dildo con detalles inspirados en Bowser.

Este fue el mensaje que le compartió Patreon a AkkoArcade al respecto:

“Recientemente recibimos un reclamo de derechos de autor por obras que están disponibles en Patreon. Específicamente, el reclamo proviene de Nintendo of America Incs, quien posee los derechos de autor del contenido que se utiliza en su publicación en patreon”.

Esta no es la primera vez que Nintendo hace algo similar. Para cuidar la imagen de sus propiedades, la Gran N normalmente emite demandas en contra de juegos sexuales, o en este caso un dildo. Por el momento se desconoce cómo es que AkkoArcade planea enfrentar este posible enfrentamiento legal. Ante esta controversia, unos fans han decidido ver el lado divertido de la situación, señalando que el reconocimiento del producto por parte de la compañía japonesa indicaría que esto es “canon”.

Vía: AkkoArcade